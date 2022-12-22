Tesla подвоює знижки на свої основні електромобілі в США

Автовиробник Tesla пропонує знижки в розмірі 7500 доларів на електромобілі Model 3 і Model Y, що поставляються в США в цьому місяці.

Про це пише Reuters із посиланням на інформацію на сайті компанії.

Агентство зазначає, що Tesla йде на такий крок на тлі побоювань, що компанія стикається з падінням попиту в міру уповільнення економіки і податкових пільг на електромобілі.

Нещодавно Tesla почала пропонувати безкоштовну зарядку на 10,000 миль (16,093 км) для електромобілів з поставкою у грудні.

Остання знижка була надана через кілька днів після того, як Міністерство фінансів США відклало обмеження на стимулювання електромобілів до березня, а це означає, що Tesla та інші електромобілі американського виробництва, ймовірно, тимчасово отримають право на повні кредити в розмірі 7500 доларів.

"Клієнти скасували свої замовлення і відклали покупки, поки нові кредити не вступлять в силу в січні, що негативно позначилося на попиті на Tesla.

Аналітики також побоюються, що зростання процентних ставок і суперечливе управління компанією Twitter Маском можуть завдати шкоди бренду і продажам Tesla", - додає Reuters.

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"Той факт, що вони, схоже, знижують ціни, щоб збільшити обсяги поставок, не викликає довіри, особливо в той час, коли ми бачимо зростаючу конкуренцію", - сказав Крейг Ірвін, старший аналітик ROTH Capital Partners.

Tesla також пропонує кредит в розмірі $5 000 в Канаді на автомобілі Model 3 і Model Y, доставлені до кінця року. Американський автовиробник також надав знижку в розмірі 6 000 юанів (860 доларів) на деякі моделі в Китаї до кінця 2022 року.

У жовтні Tesla заявила, що не досягне цільового показника поставок автомобілів в цьому році, але применшила занепокоєння з приводу попиту після того, як її дохід не дотягнув до оцінок Уолл-стріт.

Економічна правда