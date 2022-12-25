Украина получит 2500 генераторов от ОАЭ

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Объединенные Арабские Эмираты объявили о передаче около 2500 бытовых генераторов для гражданского населения Украины.

Об этом сообщает WAM.

Отмечается, что помощь включает 2500 бытовых генераторов, каждый с мощностью от 3,5 до 8 киловатт. Первую партию - около 1200 бытовых генераторов доставили 24 декабря в Варшаву, а остальные передадут до января.

"Эта поддержка оказывается в рамках гуманитарной помощи на сумму 100 млн долларов, выделенной ОАЭ мирным жителям, пострадавшим от войны", - говорится в сообщении.

Также ОАЭ уже передали 360 тонн продовольствия, медицинской помощи и автомобилей скорой помощи для украинских беженцев в Польше, Молдове и Болгарии.

Напомним:

Украина и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 5 декабря объявили о намерении заключить Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA). Переговоры между Украиной и ОАЭ по заключению CEPA уже начались.