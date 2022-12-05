Україна і ОАЕ планують укласти угоду про всеосяжне економічне партнерство

Україна та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) 5 грудня оголосили про намір укласти Угоду про всеосяжне економічне партнерство (CEPA). Переговори між Україною та ОАЕ щодо укладення CEPA вже розпочалися.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Спільну заявку щодо цього підписали перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко та державний міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ, доктор Тані бін Ахмед Аль Зейуді.

"Намір розпочати переговори щодо укладення CEPA підтверджує прихильність двох країн зміцненню двосторонніх економічних зв’язків і розвитку потужних торговельних та інвестиційних потоків між Україною та ОАЕ.

Початок зусиль у цьому напрямку було покладено у лютому минулого року після візиту до ОАЕ президента України Володимира Зеленського", - пояснили в міністерстві.

Зазначається, що за результатами 2021 року загальний обсяг двосторонньої торгівлі товарами та послугами між Україною та ОАЕ становив $1,147 млрд, що є найбільшим показником, якого досягли країни за всю історію двосторонніх торговельно-економічних відносин.

При цьому обсяг інвестиції ОАЕ в економіку Україну минулоріч сягнув майже $243,3 млн.

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У галузевому розрізі найбільшу частку співробітництва між Україною та ОАЕ займає торгівля агропромисловою продукцією (понад 50%), додають в Мінекономіки.

"Тож задля продовольчої безпеки на Близькому Сході Емірати зацікавлені у якнайшивдшій економічній відбудові нашої держави", - заявили в міністерстві.

"Укладення Угоди про всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ розкриє повний потенціал нашої співпраці у сфері торгівлі та інвестицій, тим самим допомагаючи нашим бізнес-спільнотам розвиватися та використовувати нові можливості. ОАЕ здобули заслужену репутацію важливого міжнародного торгового та логістичного центру.

У той же час Україна відома своєю роллю глобального гаранта продовольчої безпеки та швидкозростаючого ІТ-центру. Тож CEPA зробить наші економіки взаємодоповнюючими, і ми з нетерпінням очікуємо на спільну роботу над просуванням торгівлі, цифрової економіки, а також сприяння нашому інвестиційному співробітництву", - зазначила Юлія Свириденко.

За словами Тані бін Ахмед Аль Зейуді, Україна стала першою європейською державою, з якою ОАЕ мають намір укласти CEPA.

"Угода про всеосяжне економічне партнерство з Україною відкриває низку нових можливостей для наших експортерів, інвесторів і виробників, а також надає доступ до нових ринків в Азії, Африці та на Близькому Сході для сільськогосподарської та промислової продукції з України.

Ми прагнемо домовитися про взаємовигідну Угоду, яка може не лише сприяти економічному відновленню України, але й довгостроковому розвитку та подальшим перспективам", - додав він.

Окрім торгівлі агропромисловою продукцією, найбільшу частку економічного співробітництва між Україною та ОАЕ займає металургія (близько 30%), додає Мінекономіки.

"Водночас надзвичайно перспективним є співробітництво в інфраструктурних проєктах, енергетиці, фармацевтичній промисловості, а також у сфері інновацій, досліджень, розробок та технологій", - йдеться у повідомленні.

Переговори між Україною та ОАЕ щодо укладення CEPA вже розпочалися.

З української сторони переговорну групу очолює заступник міністра економіки України - торговий представник України Тарас Качка.

Економічна правда