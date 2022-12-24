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В Киеве удалось перераспределить нагрузку в энергосистеме, однако ее состояние продолжает быть критическим - Yasno

Суббота, 24 декабря 2022, 18:00 - Экономическая правда

Нагрузку в энергосистеме города удалось перераспределить, теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальные города. 

Об этом сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

"Состояние энергосистемы в Киеве продолжает быть критическим, но ситуация несколько сдвинулась. Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальной город", - говорится в сообщении. 

Улучшению ситуации в энергосистеме столицы способствует и теплая погода. Однако в компании просят быть аккуратными с использованием техники и не включать в розетку все сразу.

Напомним:

На утро субботы, 24 декабря, из-за обстрелов и повреждения оборудования прекратила выработку одна из электростанций, в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии, наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области, на востоке и юге.

Киев электроэнергия
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