В Киеве удалось перераспределить нагрузку в энергосистеме, однако ее состояние продолжает быть критическим - Yasno

Нагрузку в энергосистеме города удалось перераспределить, теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальные города.

Об этом сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

"Состояние энергосистемы в Киеве продолжает быть критическим, но ситуация несколько сдвинулась. Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальной город", - говорится в сообщении.

Улучшению ситуации в энергосистеме столицы способствует и теплая погода. Однако в компании просят быть аккуратными с использованием техники и не включать в розетку все сразу.

Напомним:

На утро субботы, 24 декабря, из-за обстрелов и повреждения оборудования прекратила выработку одна из электростанций, в энергосистеме сохраняется существенный дефицит электроэнергии, наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области, на востоке и юге.