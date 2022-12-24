Через обстріли та пошкодження обладнання припинила виробіток одна з електростанцій – Укренерго

На ранок суботи, 24 грудня, через обстріли та пошкодження обладнання припинила виробіток одна з електростанцій, в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит електроенергії, найбільш складна ситуація в Києві та Київській області, на сході та півдні.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Через обстріли та пошкодження обладнання припинила виробіток одна з електростанцій. Також продовжують діяти певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками", – йдеться в повідомленні.

Відтак до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Додається, що через наслідки атаки дронів 19 грудня та нових артилерійських ударів по прифронтових районах найбільш складна ситуація в Києві, Київській області та на сході й півдні України.

Нагадаємо:

Через дефіцит електроенергії в Києві припиняє рух електротранспорт – на всіх маршрутах замість трамваїв та тролейбусів курсуватимуть автобуси.