На ЧМ-2022 в Катаре болельщики на стадионах потратили на 39% больше, чем в России

Во время чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года болельщики потратили на стадионах на 39% больше собственных средств, чем на мундиале в РФ четыре года назад.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Visa, официального платежного поставщика события, болельщики потратили на стадионах на 39% больше, чем на Чемпионате мира 2018 года в России. Данные включают расходы с помощью карт Visa - единственных, которые принимаются в заведениях

По данным Visa, больше всего денег потратили гости из Саудовской Аравии, США, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики и Великобритании. Финал между Аргентиной и Францией 18 декабря показал самые большие расходы за всю игру.

Организаторы турнира в Катаре надеялись, что Чемпионат мира по футболу обеспечит толчок на 17 млрд долларов для экономики в 220 млрд долларов и станет трамплином для дальнейшего развития таких секторов, как туризм и развлечения. Однако агентство Reuters сообщило, что на полпути события общее количество международных посетителей вряд ли достигнет прогнозов в 1,2 млн в течение месячного турнира.

Соревнования уже доказали финансовый успех для ФИФА, которая заявила о заработке в 7,5 млрд долларов за этот четырехлетний цикл. Это на 1 млрд долларов больше, чем ожидалось.

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Напомним:

Катар договорился о многолетнем контракте на поставку сжиженного природного газа (LNG) в Германию: речь идет о поставках 2 млн тонн в год как минимум 15 лет.