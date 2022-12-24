Более миллиарда гривен в этом году поступило в госбюджет от игорного бизнеса - Немчинов

getty images

В государственный бюджет в 2022 году от субъектов игорного бизнеса поступило более миллиарда гривен, что составляет 90% довоенных планов.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

"По состоянию на 23 декабря более миллиарда гривен поступило в государственный бюджет. Это 90% от довоенных планов. Еще предполагается как минимум одно заседание комиссии. По предварительной информации руководителя, возможно, планы на 2022 год будут выполнены", - сказал.

По словам министра, у Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей были большие амбиции на 2022 год, однако из-за полномасштабного вторжения Комиссия фактически полгода работала в "посеченном" режиме.

Он уточнил, что с осени была возобновлена работа по предоставлению лицензий, выполнение контрольной функции, проверки игорного бизнеса, в частности в контексте наложения штрафов, отзыва лицензий недоброкачественных участников рынка.

Напомним:

За все время существования льготной ставки 2% для игорного бизнеса операторы азартных игр и лотерей заплатили в госбюджет лишь 33,2 млн грн.