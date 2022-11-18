За час "спрощенки з 2%" гральний бізнес заплатив у бюджет лише 30 мільйонів – нардеп

За весь час існування пільгової ставки 2% для грального бізнесу оператори азартних ігор та лотерей заплатили у держбюджет лише 33,2 млн грн.

Про це повідомив нардеп, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, два найбільших оператора лотерей взагалі тільки 2,4 млн грн.

Железняк стверджує, що саме тому і блокують в цілому законопроєкт №8079 про відміну цієї пільги.

"Для розуміння, на загальній системі оподаткування (без пільги) у 2022 році заплатили: 193 млн грн. І це враховуючи, що найбільші учасники скористалися пільговим режимом", - додав нардеп.

Нагадаємо:

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) очікує, що сума надходжень до бюджету на 2022 рік від ліцензій для грального бізнесу становитиме 1,18 млрд грн.

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство цифрової трансформації, яке у серпні отримало у сферу відповідальності гральний бізнес, запропонує Верховній Раді ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

У серпні уряд постановою №924 передав до компетенції голови Мінцифри випуск та проведення лотерей, до того часу лотереї належали до компетенції Мінекономіки.

У вересні повідомлялось, що гральний бізнес сплатив у 2022 році, перебуваючи на загальній податковій системі, 175 млн грн, а перебуваючи на спрощеній, - лише 13 млн грн.

Економічна правда