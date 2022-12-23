"Нафтогаз" обеспечил до полумиллиарда кубометров газа в течение недели

НАК "Нафтогаз Украины" в течение недели привлек почти полмиллиарда кубометров газа для прохождения зимнего периода с помощью партнеров.

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев в Facebook.

"Речь идет об ориентировочно 350 млн кубических метров голубого топлива от нашего партнера – норвежской нефтегазовой компании Equinor. А также о 100 млн. кубических метров газа, которые мы закупили на рынке у авторизованных Европейским банком реконструкции и развития продавцов", – написал он.

Глава НАК поблагодарил партнеров за поддержку и сотрудничество в это сложное время. А также озвучил следующую цель – получение дополнительного объема газа для генерации электроэнергии, потребность в котором возникла из-за обстрелов энергетической инфраструктуры.

"После указанных закупок этот объем составляет менее 2 миллиардов кубических метров", – добавил он.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в 2 миллиардах кубометров газа и электроэнергии на 800 миллионов евро для компенсации ущерба от российских атак.