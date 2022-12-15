Україні потрібно 2 мільярди кубометрів газу та електроенергії на €800 мільйонів – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує 2 мільярди кубометрів газу та електроенергії на 800 мільйонів євро для компенсування збитків від російських атак.

Про це він сказав під час онлайн-виступу на Раді Євросоюзу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми потребуємо підтримки для закупівлі обсягу використовуваного газу, щоб компенсувати збитки від російських ударів по інших видах генерації. Йдеться про два мільярди кубометрів газу", – цитує президента агентство.

Також глава держави зауважив, що Україна потребує підтримки з постачанням електроенергії.

"Так само, як ми зможемо допомогти вам експортом електрики, коли відновимо нашу генерацію, ми наразі потребуємо вашої допомоги, щоб пройти зиму. Йдеться про постачання електрики вартістю майже 800 мільйонів євро", – додав Зеленський.

За словами президента, будь-які блекаути в Україні – це удари по європейських соціальних системах через нові хвилі міграції.

"Тому я закликаю вас продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців. І я вдячний кожному та кожній із вас, хто вже допомагає з постачанням обладнання та фінансовою підтримкою", – резюмував глава держави.