Программа єОселя: за два дня в приложении "Дія" подали 1700 заявок на кредиты

За первые два дня после запуска приема заявок на программу ипотечного кредитования "єОселя" в приложении "Дія" поступило 1,7 тысяч заявок, всего по программе уже выдали 300 кредитов.

Об этом рассказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона, передает пресс-служба Минэкономики.

"С октября, когда программа єОселя начала действовать в тестовом режиме на портале Действие, мы увидели очень высокий спрос среди украинцев - за почти 3 месяца банки получили более 24 тысяч заявок, из них 8 тысяч имеют предварительное положительное решение банков.

Фактически выдано уже 300 кредитов. После полноценного запуска в приложении Дія только через два дня поступило более полутора тысяч заявок", – отметила Свириденко.

Она напомнила, что теперь для подачи заявки на кредит достаточно обновить приложение, выбрать в перечне услуг есть Обитель и выполнить несколько простых и быстрых шагов.

Министр экономики отметила, что в предыдущие годы одним из препятствий для оформления ипотеки для людей была именно тяжелая бюрократическая процедура сбора необходимых справок и подачи заявлений.

"Поэтому одна из основных задач, которую мы перед собой ставили вместе с Министерством цифровой трансформации при разработке єОселя - дать возможность легко подать заявку через приложение Дія. Поэтому теперь этот революционный продукт позволит еще большему числу украинцев улучшить свои жилищные условия", – отметила министр экономики.

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Напомним, взять льготный ипотечный кредит по программе могут:

военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики/правоохранители и члены их семей.

А также такие категории, работающие в государственном и коммунальном секторах:

медики;

педагоги;

ученые.

Они могут воспользоваться максимально льготными условиями ссуды – кредит под 3% до 20 лет с первоначальным взносом от 20%.

Экономическая правда