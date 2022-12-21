У застосунку "Дія" запрацював прийом заявок на програму "єОселя"

Подати заявку на отримання пільгової іпотеки на житло за програмою "єОселя" відтепер можна в застосунку "Дія".

Про це повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

З жовтня програму тестували – заявку можна було подати через портал "Дія". Наразі на порталі заявки не приймаються.

"Нашим завданням було розробити технічну частину послуги. Щоб ви не ходили по декілька разів у банк, збирали купу документів і стояли в чергах. Поки ви подаєте заяву, автоматично підтягуються дані з 11 реєстрів. А це — понад 300 полів заяв.

Але в Дії це все відбувається всього в кілька кліків. До того ж, подати заяву можна одночасно в один чи в п'ять банків, а не ходити до них", – розповів Федоров.

Нагадуємо:

У рамках програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя" вже видали 277 кредитів.

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Скористатися нею наразі можуть військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики/правоохоронці та члени їхніх сімей. А також медики, педагоги та науковці, що працюють в державному та комунальному секторах.