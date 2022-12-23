Кабмин оставляет 13,4% от акциза горючего в общинах на 2023 год

Кабмин оставляет 13,4% от акциза топлива в общинах на 2023 год - 23 декабря приняли механизм его зачисления в местные бюджеты.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, это усилит финансовую состоятельность громад и даст дополнительные ресурсы на восстановление инфраструктуры и социальные расходы.

Напомним:

В сентябре президент Владимир Зеленский подписал закон, который частично возвращает акцизный налог на топливо за исключением топлива на нужды военных.

Согласно закону в редакции, которую подписал председатель Верховной Рады, акцизы возвращаются в размере:

бензин: 100 евро за 1000 литров;

дизель: 100 евро за 1000 литров;

биотопливо: 100 евро за 1000 литров;

газ: 52 евро за 1000 литров.

Налог на добавленную стоимость для этих видов топлива остается на уровне 7%.

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Кроме того, закон делает исключение для топлива на нужды военных. Если заказчиком такого топлива является Министерство обороны, акциз составит 0 евро за 1000 литров. Льгота будет действовать на период военного и чрезвычайного положения.

После подписи Зеленского закон должны официально опубликовать. Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Такие ставки действуют до конца военного положения, но не позднее 01 июля 2023 года. После этого ставка НДС вернется к уровню 20%, какой она была до введения льгот в марте, а акцизы - до 213 евро и 140 евро за 1000 л на бензин и дизель соответственно.

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Экономическая правда