Правительство в 2023 году на четверть уменьшит расходы на бюджетников: что планируют "урезать"

Кабинет Министров в 2023 году снизит расходы на оплату работников бюджетного сектора на 27%.

Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках новой мониторинговой программы МВФ для Украины, опубликованном на сайте Минфина.

В документе отмечается, что вызовы, с которыми Украина сталкивается из-за войны, заставляют правительство принимать тяжелые политические решения.

Необходимость концентрировать расходы на обороне и безопасности требует повышения эффективности расходов и сдерживания фискальных рисков. В то же время, потребности финансирования новых категорий расходов, связанных с войной, в том числе оказания социальной помощи ВПЛ и ветеранам войны, а также восстановления и преодоления последствий агрессии России растут.

"Учитывая предстоящие ограничения, принято непростое политическое решение - уменьшить расходы на оплату труда работников бюджетного сектора на 27 процентов в номинальном выражении по сравнению с 2022 годом", – отмечается в Меморандуме.

Достичь сокращения расходов более чем на четверть планируется как путем уменьшения заработной платы отдельным категориям работников, так и из-за ограничения общей численности работников.

Также правительство ввело ограничения на увеличение социальных выплат, разрешив лишь индексацию пенсии по правилам.

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Напоминаем:

Кабмин будет работать над разработкой интегрированной дорожной карты мер налоговой политики и администрирования налогов "для скорейшего восстановления довоенного состояния налогового администрирования".

Согласно прогнозу в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ, в 2023 году экономика Украины может вырасти примерно на 1%, инфляция и дефицит госбюджета снизятся.

Экономическая правда