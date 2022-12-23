Нефть подорожала на 1 доллар на ожиданиях падения поставок российской нефти

Цены на нефть выросли более чем на 1 доллар в пятницу на ожиданиях падения поставок российской нефти, что помогло компенсировать беспокойство по поводу роста спроса на топливо в США.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Нефть марки Brent подорожала на 73 цента, или на 0,9%, до 81,71 доллара за баррель к 07:15 по Гринвичу, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) стоила 78,40 доллара за баррель, что на 91 цент, или на 1,2% выше.

В начале сессии они достигли максимумов в 82,17 и 78,77 долларов соответственно. Оба контракта были на пути ко второму еженедельному приросту: Brent выросла на 3.3%, а WTI - на 5.5%.

Причины роста цен

По оценкам трейдеров и расчетам Reuters, экспорт российской нефти из стран Балтии может упасть на 20% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем после того, как ЕС и страны G7 ввели санкции и верхний предел цен на российскую нефть с 5 декабря.

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Россия может сократить добычу нефти на 5-7% в начале 2023 года в ответ на ограничение цен на нефть и нефтепродукты, прекратив продажи странам, которые их поддерживают, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Цены на нефть растут, поскольку энерготрейдеры сосредоточены на реакции Москвы на ограничение цен на российскую нефть, а не на тысячах отмененных рейсов, которые нарушат праздничные путешествия", - сказал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Более 4400 рейсов в США были отменены за двухдневный период из-за зимнего шторма, совпадающего с сезоном праздничных путешествий, который, по некоторым прогнозам, может стать самым оживленным за всю историю.

Шторм также может перечеркнуть планы автомобилистов относительно путешествий на Рождество и Новый год, ограничив потребление бензина.

Однако спрос на мазут может возрасти, поскольку ожидается, что экстремальные погодные условия могут вызвать перебои в подаче электроэнергии.

"В связи с падением запасов нефти в США и зимними штормами, надвигающимися на страну, ожидается, что низкие температуры распространятся на юг до Техаса, Флориды и восточных штатов. Спрос на мазут возрастет", - считает Леон Ли, аналитик CMC Markets.

По данным Управления энергетической информации, запасы нефти в США упали больше, чем ожидалось, за неделю до 16 декабря, поскольку импорт резко сократился: запасы упали на 5,9 миллиона баррелей до 418,2 миллиона баррелей против прогнозов падения на 1,7 миллиона баррелей.

Однако рост количества больных COVID-19 в Китае, который является вторым крупнейшим потребителем нефти в мире, опасения относительно дальнейшего повышения ставок во всем мире и рецессия, сдерживающая потребление топлива, ограничили рост цен на нефть.

Напомним:

Москва может сократить добычу нефти на 500 тысяч - 700 тысяч баррелей в сутки в ответ на ограничение странами G7 цен на экспорт российской нефти.

Экономическая правда