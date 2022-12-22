Выход из полного блекаута может занять 7-10 дней – Шмыгаль

Выход из сложнейшего полного блэкаута, с оценками энергетиков, занимает от семи до десяти дней.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"При наиболее сложном случае полного блэкаута, когда вообще все разбито, выход занимает от 7 до 10 дней. Это по расчетам наших энергетиков. Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир еще не переживал таких вещей", – сказал он.

Он отметил, что правительство готовится ко всем возможным сценариям развития событий, в частности, полному блекауту в крупных городах. Руководители ОВА и общин получили планы реагирования на случай критических ситуаций.

"У этих документов есть гриф "Для служебного пользования", они не могут быть озвучены публично", – отметил премьер.

В крупных городах будут работать "Пункты несокрушимости", которых на прошлую неделю насчитывается 5 тысяч по всей стране.

"Правительство приняло решение и полностью унормировало вопросы создания и функционирования этих пунктов: финансирования, содержания дежурных, поставки топлива и т.д. Ожидаем, что через две недели "Пунктов несокрушимости" будет уже от 15 до 17 тыс. Это тот инструмент, который будет помогать людям выжить в критические времена, когда может произойти блэкаут. И, конечно, определен перечень действий для местных властей. Другого выхода нет", – добавляет Шмыгаль.

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Что касается эффективности такого подхода, когда сотни тысяч или миллионы людей будут вынуждены покинуть свои квартиры, премьер отмечает: речь идет не о комфорте, а о выживании. Для этого необходимо обеспечить минимальный набор для выживания: еда, теплая вода, тепло, связь и электроэнергия.

"Если брать только вокзалы – они уже могут стать убежищем для сотен тысяч людей, я сейчас даже не говорю о школах и больницах", – подчеркнул глава правительства.

Однако большой проблемой в случае блэкаута остается вопрос сохранения системы отопления, возложенного на местные власти.

Напоминаем:

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что конечная цель россиян в массированных ракетных атаках по энергоинфраструктуре – блекаут всей Украины. Он считает, что у них этого не получится.