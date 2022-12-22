Галущенко: РФ может остановить транзит газа в любой момент – эти риски просчитаны

Украина "уже давно" исходит из того, что Россия может остановить транзит газа в любой момент - эти риски просчитаны.

Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил в интервью Forbes.

"Это еще одна причина, почему нам нужен импорт в течение отопительного сезона. В случае остановки транзита нам нужен будет определенный объем газа в трубе, чтобы было достаточное давление. Это небольшой объем, но он должен быть", - пояснил министр.

"Кстати, россияне недавно увеличили объемы транзита с 40 до 60 млн кубометров в сутки. Интересное поведение. В ночь на 24 февраля, то есть в первый день вторжения, они вдвое нарастили транзит - до почти максимального уровня, предусмотренного контрактом.

Тогда их логика была очевидна: "Европейцы, не лезьте. Вот ваш газ, а мы тут сами разберемся". Какие будут дальнейшие действия России - увидим в ближайшее время", - добавил он.

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Экономическая правда