Tesla снова приостановит найм и планирует новую волну сокращений в 2023

Tesla сообщила сотрудникам о приостановлении найма новых работников и подтвердила, что в следующем квартале ожидается новая волна сокращений.

Об этом сообщает electrek.co со ссылкой на источник.

В июне СЕО компании Илон Маск попросил руководителей Tesla приостановить все найма и сократить 10% персонала. Он называл разные причины для увольнений, в частности то, что у него "очень плохое предчувствие" в экономике.

Пауза в найме вызвала большее беспокойство, чем сокращение, поскольку Tesla имеет несколько быстроразвивающихся программ, и ей нужно нанять тысячи людей на новых заводах в США и Германии.

Однако во второй половине года Tesla быстро отменила паузу в найме и снова начала увеличивать количество работников.

Теперь Electrek узнал, что Tesla внедряет новую заморозку найма и планирует дальнейшие увольнения, согласно источнику, знакомому с этим делом.

Помимо замораживания найма, Tesla также сообщила, что ожидается увольнение команд в течение первого квартала 2023 года.

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Эти шаги произошли на фоне падения акций Tesla в течение года, несмотря на то, что финансовые показатели компании достигают новых рекордов практически каждый квартал.

Также время последних падений совпадает с приобретением Маском Twitter и продажей им акций Tesla для финансирования платформы социальных сетей.

В последнее время также появились некоторые признаки, указывающие на то, что у Tesla проблемы не только на фондовом рынке.

Недавно автопроизводитель стал предлагать временные скидки и льготы на свои транспортные средства, что привело к убеждению, что Tesla потенциально сталкивается с некоторыми проблемами спроса.

Напоминаем:

Автопроизводитель Tesla предлагает скидки в размере 7500 долларов на поставляемые в США в этом месяце электромобили Model 3 и Model Y.

Глава Tesla Илон Маск раскрыл еще 3,6 млрд долл. от продажи своих акций в компании в среду, что все больше смущает инвесторов.