TikTok активизирует усилия, чтобы заключить соглашение о безопасности с правительством США – Reuters

Китайская соцсеть TikTok предлагает управлять большей частью своего бизнеса на расстоянии, пытаясь убедить правительство США позволить ей оставаться в собственности китайской технологической компании ByteDance.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

В течение последних трех лет TikTok пытается заверить правительственные ведомства и учреждения США, что персональные данные граждан США недоступны, а контент не может быть использован Коммунистической партией Китая или любой другой организацией, которая находится под влиянием правительства этой страны.

В прошлом году президент Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о запрете TikTok в США, но переговоры между его администрацией и компанией продолжились относительно потенциального соглашения, которое бы решило проблемы безопасности.

"Американские законодатели, стремящиеся усилить давление на Китай в рамках более широкого ряда споров по торговле, интеллектуальной собственности и правам человека, воспользовались проблемами безопасности TikTok, чтобы оказать давление на Белый дом и заставить его занять жесткую позицию", - пишет Reuters.

TikTok уже представил несколько мер, направленных на успокоение правительства США, включая соглашение с Oracle о хранении данных пользователей приложения в США и создание подразделения United States Data Security для надзора за защитой данных и решениями о модерации контента.

По словам источника, знакомого с этим вопросом, TikTok потратил 1,5 миллиарда долларов на найм и расходы на реорганизацию для создания этого подразделения.

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Но некоторые чиновники, в том числе в Министерстве обороны США, Федеральном бюро расследований и Центральном разведывательном управлении, по-прежнему выступают против соглашения о безопасности, сообщают источники.

Эти чиновники утверждают, что пользователи TikTok и в дальнейшем будут оставаться уязвимыми, поскольку приложение все еще будет полагаться на технологию ByteDance, которая также управляет китайским приложением для коротких видео Douyin.

Чтобы преодолеть эти препятствия, TikTok пытается обеспечить новые уровни надзора со стороны правительства США. Это расширило роль Oracle до обеспечения того, чтобы технологическая инфраструктура TikTok была отделена от ByteDance, сообщили источники.

По словам источников, Oracle проверит как коды приложений, которые определяют внешний вид TikTok, так и коды серверов, которые обеспечивают такие функции, как поиск и рекомендации.

Проверки будут происходить в специальных "центрах прозрачности", которые посетят инженеры Oracle, первый из которых планируется открыть в Мэриленде в январе, добавил один из источников.

TikTok также предложил сформировать "доверенный" совет, который будет управлять подразделением USDS независимо от ByteDance, сообщили источники.

Это подразделение временно возглавляет Эндрю Бонильо, бывший агент Секретной службы США, и до достижения соглашения по безопасности с США он подчиняется генеральному директору TikTok Шоу Зи Чу.

По словам источников, совет директоров USDS будет состоять из трех членов, которые будут проверены Комитетом по иностранным инвестициям в США и комиссией по национальной безопасности.

ByteDance не будет иметь контроля над советом и его решениями, даже если она будет оплачивать деятельность подразделения USDS, добавили источники.

TikTok также пытался нанять независимых аудиторов и наблюдателей, которые будут оплачиваться компанией, но отчитываться перед CFIUS, говорят собеседники.

Пресс-секретарь TikTok отказалась комментировать конкретные уступки, которые компания сделала правительству США, но сказала, что решение по проблемам безопасности, с которыми она обратилась к CFIUS, было "всеобъемлющим".

Напомним: