У США пропонують заборонити TikTok: може загрожувати національній безпеці

Члени Палати представників і Сенату США представили законопроєкти, в яких пропонується заблокувати соціальні мережі, пов’язані з Китаєм, Росією, Кубою, Північною Кореєю та Венесуелою, в тому числі соцмережу TikTok.

Про це повідомляє Engadget.

Закон має на меті закрити доступ до TikTok та інших програм, які теоретично можуть передавати дані американських користувачів репресивним урядам, цензурувати новини чи іншим чином маніпулювати громадськістю.

Співавтори законопроєкту від Республіканської партії, сенатор Марко Рубіо та конгресмен Майк Ґаллахер та демократ Палати представників Раджа Крішнамурті, вказують на зв’язки між членами керівництва ByteDance (материнська компанія TikTok) та Комуністичною партією Китаю, про які йдеться у статті The Washington Post від листопада.

На той час 23 директори мали досвід роботи у державних медіа КНР, ще щонайменше 15 співробітників досі працювали там.

У свою чергу в TikTok заявляють, що ці законопроекти "не сприятимуть підвищенню" національної безпеки та заперечує плани стежити за американськими користувачами або іншим чином навмисно допомагати Китаю в цьому.

Тим часом Штати Меріленд і Південна Дакота заборонили TikTok на державних пристроях через міркування безпеки. Індіана тим часом подала до суду на TikTok за нібито обман користувачів щодо доступу до даних у Китаї та порушення безпеки дітей.

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Економічна правда