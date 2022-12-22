В энергосети работают все атомные энергоблоки на подконтрольной Украине территории – Энергоатом

По состоянию на утро четверга в сети работают все энергоблоки АЭС, находящиеся на подконтрольной Украине территории – в 07:00 к сети подключили последний девятый энергоблок.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Этот энергоблок был выведен в ремонт 18 декабря для устранения замечаний. Сейчас идет набор мощности.

"Таким образом, все атомные блоки на подконтрольной Украине территории работают", - говорится в сообщении.

Девятый блок нагружен до 400 МВт.

"После снятия Укрэнерго ограничения по выдаче мощности в этом энергоузле его загрузят в номинальную мощность 1000 МВт – и Украина получит полную мощность всех энергоблоков АЭС, расположенных на контролируемой государством территории", – добавили в Энергоатоме.

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К утру четверга, 22 декабря, сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме.