В энергосети работают все атомные энергоблоки на подконтрольной Украине территории – Энергоатом
По состоянию на утро четверга в сети работают все энергоблоки АЭС, находящиеся на подконтрольной Украине территории – в 07:00 к сети подключили последний девятый энергоблок.
Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
Этот энергоблок был выведен в ремонт 18 декабря для устранения замечаний. Сейчас идет набор мощности.
"Таким образом, все атомные блоки на подконтрольной Украине территории работают", - говорится в сообщении.
Девятый блок нагружен до 400 МВт.
"После снятия Укрэнерго ограничения по выдаче мощности в этом энергоузле его загрузят в номинальную мощность 1000 МВт – и Украина получит полную мощность всех энергоблоков АЭС, расположенных на контролируемой государством территории", – добавили в Энергоатоме.
Напоминаем:
К утру четверга, 22 декабря, сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме.