В енергосистемі досі значний дефіцит, підключено ще один блок АЕС – Укренерго

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На ранок четверга, 22 грудня, зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, до мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Зазначається, що працюють усі види генерації. Триває набір потужності підключеного блоку АЕС. Зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками.

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни.

В Укренерго пояснюють, що, хоча ремонтні роботи тривають цілодобово, отримані пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні, тож їхнє відновлення вимагає значного часу.

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