Российский рубль упал до почти восьмимесячного минимума к доллару

Российский рубль упал до самого слабого с конца апреля уровня - до 72 по отношению к доллару.

Об этом пишет Reuters.

Опасения по поводу влияния санкций на российскую нефть и газ привели к тому, что потери рубля в этом месяце составили более 15%.

К 07:40 по Гринвичу рубль снизился на 1,8% по отношению к доллару - до 72,25, ранее достигнув 72,3075, самой слабой отметки с 29 апреля.

Он также потерял 1,6%, торгуясь на уровне 76,82 к евро, также почти восьмимесячного минимума, и потерял 2% к юаню - до почти семимесячного минимума в 10,28.

Рубль продолжает свое "безудержное падение", отмечают аналитики "Велес Капитала". Если рубль закрепится выше психологически важных уровней 70 за доллар, 75 за евро и 10 за юань, это может открыть новые горизонты снижения для российской валюты, считают они.

Падение экспортных поступлений в последние месяцы было усугублено нефтяным эмбарго ЕС, которое началось в декабре, когда также вступило в силу ограничение цен на нефть.

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Аналитики ожидают, что рубль получит некую точку опоры на следующей неделе, когда наступит срок уплаты налогов в конце месяца - российские экспортеры обычно конвертируют валютную выручку для выплаты местных обязательств.

Россия в последнем квартале года брала крупные займы, продав в среду казначейские облигации ОФЗ на сумму 337,8 миллиардов рублей (4,7 млрд долларов).

"Российские фондовые индексы торгуются смешанно.

Долларовый индекс РТС снизился на 1,8% до 923,7 пункта, самой низкой отметки с 10 октября. Рублевый российский индекс MOEX вырос на 0,1% до 2 118,1 пункта.

Напомним:

Российский рубль опустился до самого низкого уровня с начала мая - курс доллара на Московской бирже утром 21 декабря поднялся выше 70 рублей.

Экономическая правда