Российский рубль упал до почти восьмимесячного минимума к доллару
Российский рубль упал до самого слабого с конца апреля уровня - до 72 по отношению к доллару.
Об этом пишет Reuters.
Опасения по поводу влияния санкций на российскую нефть и газ привели к тому, что потери рубля в этом месяце составили более 15%.
К 07:40 по Гринвичу рубль снизился на 1,8% по отношению к доллару - до 72,25, ранее достигнув 72,3075, самой слабой отметки с 29 апреля.
Он также потерял 1,6%, торгуясь на уровне 76,82 к евро, также почти восьмимесячного минимума, и потерял 2% к юаню - до почти семимесячного минимума в 10,28.
Рубль продолжает свое "безудержное падение", отмечают аналитики "Велес Капитала". Если рубль закрепится выше психологически важных уровней 70 за доллар, 75 за евро и 10 за юань, это может открыть новые горизонты снижения для российской валюты, считают они.
Падение экспортных поступлений в последние месяцы было усугублено нефтяным эмбарго ЕС, которое началось в декабре, когда также вступило в силу ограничение цен на нефть.
Аналитики ожидают, что рубль получит некую точку опоры на следующей неделе, когда наступит срок уплаты налогов в конце месяца - российские экспортеры обычно конвертируют валютную выручку для выплаты местных обязательств.
Россия в последнем квартале года брала крупные займы, продав в среду казначейские облигации ОФЗ на сумму 337,8 миллиардов рублей (4,7 млрд долларов).
"Российские фондовые индексы торгуются смешанно.
Долларовый индекс РТС снизился на 1,8% до 923,7 пункта, самой низкой отметки с 10 октября. Рублевый российский индекс MOEX вырос на 0,1% до 2 118,1 пункта.
Напомним:
Российский рубль опустился до самого низкого уровня с начала мая - курс доллара на Московской бирже утром 21 декабря поднялся выше 70 рублей.
Экономическая правда