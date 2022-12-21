Российский рубль упал до самого низкого уровня с начала мая

Российский рубль опустился до самого низкого уровня с начала мая - курс доллара на Московской бирже утром 21 декабря поднялся выше 70 рублей.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что курс доллара утром 21 декабря превысил отметку в 70 рублей. Рубль продолжает недельные потери на фоне опасений по поводу санкций в отношении российской нефти и газа, которые пугают рынок.

К 07:13 по Гринвичу рубль снизился на 2,1% по отношению к доллару до 70,31, после того, как ранее достиг 70,6775.

При этом рубль потерял 1,7% и торговался на уровне 74,76 по отношению к евро, ранее пересекая порог 75 впервые с конца апреля.

"На этой неделе рубль уже потерял более 7% по отношению к доллару США и около 11,5% с момента вступления в силу ограничения на цены на российскую нефть", - пишет агентство.

"В последние месяцы доходы России от экспорта упали, поскольку она резко сократила экспорт газа, а нефтяное эмбарго ЕС ограничивает доходы от продажи нефти", - пояснила основательница Ziemba Insights Рэйчел Зиемба.

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"Между тем импорт восстановился, что означает, что вместо гигантского профицита платежного баланса, вызванного сокращением импорта, он приближается к дефициту", - добавила она.

Экспорт российской нефти упал на 11% за период с 1 по 20 декабря по сравнению с предыдущим месяцем, после того, как вступило в силу эмбарго ЕС.

Напомним:

Российский рубль в понедельник упал до более чем семимесячного минимума - на фоне опасений, что санкции в отношении российской нефти ударят по экспортным доходам страны.

Экономическая правда