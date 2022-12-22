Казахские брокеры скупают дешевые российские бонды у иностранных инвесторов – СМИ

Казахские финансовые фирмы скупают российский государственный долг со значительным дисконтом у инвесторов, которые не могут выйти с рынка РФ из-за санкций и других ограничений.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

В последние месяцы некоторые казахстанские брокеры и банки покупали или делали предложения по российским суверенным ценным бумагам. Регистрация долга в казахстанском клиринговом центре позволяет покупателям получать купонный доход и основную сумму долга.

Этот обходной путь позволяет казахстанским фирмам получать быструю прибыль для себя и клиентов в то время, когда некоторые международные инвесторы остаются держателями долга на миллиарды рублей. Из-за ограничений, наложенных на РФ и самой Россией, иностранцы не могут получить купонные доходы и основную сумму долга по бумагам, но внутри страны местные инвесторы могут получать платежи.

Центральный депозитарий Казахстана на запрос Bloomberg отказался комментировать такие операции, но сообщил о резком увеличении количества зарегистрированных еврооблигаций и ОФЗ, выпущенных Министерством финансов России. Общее количество выросло до 42 по состоянию на 1 ноября, по сравнению с 3 восемью месяцами ранее. Самый быстрый рост произошел в сентябре, когда количество регистраций выросло до 33 с 13.

Многие иностранные инвесторы с рублевыми суверенными облигациями теперь остались с бумагами, по которым они не могут получить доступ к платежам за пределами России. Перепродажа таких облигаций означает, что иностранцы могут вернуть по крайней мере некоторую стоимость.

Напоминаем:

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В России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных санкций, которые сделали невозможным платежи зарубежным кредиторам.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым определяется порядок выплаты всех внешних долгов подсанкционной страны в рублях - ранее РФ пыталась рассчитаться рублями только перед западными кредиторами.





