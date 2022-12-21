На Днепропетровщине стабилизировали энергосистему: после жестких отключений возвращаются к графикам

На Днепропетровщине энергетикам удалось "более-менее" стабилизировать систему - запитана вся критическая инфраструктура области, после жестких отключений возвращаются к графикам.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Они это сделали. Более пяти суток непрерывной работы и энергетикам удалось более-менее стабилизировать систему.

Запитана вся критическая инфраструктура области. Подключены водопроводы и котельные. Они работают в штатном режиме", - написал Резниченко.

По его словам, поступает электричество и в дома. После жестких отключений возвращаются к графикам.

"В регионе действуют три очереди. Две - с электричеством, одну - обесточивают.

Энергетики будут пытаться, чтобы дома были со светом 5 часов, без него - 4 часа. Но при дефиците мощности будут более длительные отключения", - пояснил глава ОВА.

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"При этом тотальная экономия остается трендом этой зимы. Пользуемся электроприборами по очереди и максимально экономим", - призвал он.

Напомним:

На утро среды, 21 декабря, в энергосистеме сохранялся значительный дефицит мощности, ситуация в центральном регионе страны остается сложной.

Экономическая правда