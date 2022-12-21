Ситуация в центральном регионе остается сложной, все области получили лимиты – Укрэнерго

К утру среды, 21 декабря, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, ситуация в центральном регионе страны остается сложной.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Утром 21 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, а также ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками", – говорится в сообщении.

В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

Также в регуляторе добавили, что работают все виды генерации. Однако ситуация в центральном регионе, в том числе в Киеве, все еще остается сложной.

Враг ночью снова обстреливал артиллерией деоккупированные районы на востоке и юге, в результате чего повреждены электросети. Ремонтные работы уже начаты.

Восстановление поврежденных россиянами сетей продолжаются непрерывно", – добавили в компании.

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Экономическая правда