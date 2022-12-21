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Малая приватизация: Фонд госимущества подготовил первые аукционы на 2023 год

Среда, 21 декабря 2022, 17:29 - Алексей Павлыш

Фонд госимущества Украины продолжит малую приватизацию в 2023 году - на Prozorro.Продажи опубликовали первые 7 объявлений о приватизационных аукционах, которые состоятся в январе следующего года.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

В Фонде отметили, что к приватизации уже готовы здание лаборатории, административное помещение, помещение ветеринарной лаборатории с пристройками, фундамент нежилого здания.

С момента возобновления малой приватизации в сентябре Фонд госимущества провел более 170 онлайн-аукционов.

В них приняли участие более 800 участников, а в госбюджет перечислены 1,147 млрд, добавили в ведомстве.

До конца 2022 года еще должны состояться 28 приватизационных аукционов.

Напомним:

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Объекты критической инфраструктуры в управлении Фонда госимущества, по предварительным подсчетам, понесли убытки в результате ракетных атак РФ почти на 2 млрд грн.

Экономическая правда

Фонд госимущества приватизация
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