Малая приватизация: Фонд госимущества подготовил первые аукционы на 2023 год
Фонд госимущества Украины продолжит малую приватизацию в 2023 году - на Prozorro.Продажи опубликовали первые 7 объявлений о приватизационных аукционах, которые состоятся в январе следующего года.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
В Фонде отметили, что к приватизации уже готовы здание лаборатории, административное помещение, помещение ветеринарной лаборатории с пристройками, фундамент нежилого здания.
С момента возобновления малой приватизации в сентябре Фонд госимущества провел более 170 онлайн-аукционов.
В них приняли участие более 800 участников, а в госбюджет перечислены 1,147 млрд, добавили в ведомстве.
До конца 2022 года еще должны состояться 28 приватизационных аукционов.
Напомним:
Объекты критической инфраструктуры в управлении Фонда госимущества, по предварительным подсчетам, понесли убытки в результате ракетных атак РФ почти на 2 млрд грн.
Экономическая правда