Из-за обстрелов объекты инфраструктуры в управлении ФГИУ понесли убытки на 2 миллиарда
Объекты критической инфраструктуры в управлении Фонда госимущества, по предварительным подсчетам, понесли убытки в результате ракетных атак РФ почти на 2 млрд грн.
Об этом заявил первый заместитель главы ФГИУ Дмитрий Клименков.
"Каждый факт обстрела фиксируется должным образом для представления в будущем в международные суды для компенсаций", - рассказал Клименков.
По его словам, Фонд госимущества совместно с Генштабом разработали план мероприятий для защиты объектов критической инфраструктуры от атак и минимизации убытков, которые наносятся ракетными ударами.
С начала вторжения объекты критической инфраструктуры в управлении ФГИУ подверглись 35 обстрелам.
"Среди почти 4000 работников нет пострадавших. Они продолжают выполнять рабочие задачи и обеспечивать работу стратегических объектов", - добавили в Фонде.
После каждой атаки специалисты Фонда оперативно выезжают на объекты, оценивают масштабы ущерба и разрабатывают конкретные алгоритмы восстановления мощностей.
Экономическая правда