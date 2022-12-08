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Из-за обстрелов объекты инфраструктуры в управлении ФГИУ понесли убытки на 2 миллиарда

Четверг, 8 декабря 2022, 12:40 - Алексей Павлыш

Объекты критической инфраструктуры в управлении Фонда госимущества, по предварительным подсчетам, понесли убытки в результате ракетных атак РФ почти на 2 млрд грн.

Об этом заявил первый заместитель главы ФГИУ Дмитрий Клименков.

"Каждый факт обстрела фиксируется должным образом для представления в будущем в международные суды для компенсаций", - рассказал Клименков.

По его словам, Фонд госимущества совместно с Генштабом разработали план мероприятий для защиты объектов критической инфраструктуры от атак и минимизации убытков, которые наносятся ракетными ударами. 

С начала вторжения объекты критической инфраструктуры в управлении ФГИУ подверглись 35 обстрелам.

"Среди почти 4000 работников нет пострадавших. Они продолжают выполнять рабочие задачи и обеспечивать работу стратегических объектов", - добавили в Фонде.

После каждой атаки специалисты Фонда оперативно выезжают на объекты, оценивают масштабы ущерба и разрабатывают конкретные алгоритмы восстановления мощностей.

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Экономическая правда

Фонд госимущества инфрастуктура война убытки
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