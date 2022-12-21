Проверки облэнерго выявили 193 нарушения в работе графиков отключения света

Внеплановые проверки операторов системы распределения электроэнергии выявили 193 нарушения требований в области электроэнергетики.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

Во вторник, 20 декабря, под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля

состоялось совещание с участием членов Антикризисного энергетического штаба по устойчивой работе энергетических объектов.

Министр энергетики Герман Галущенко доложил, что во исполнение задания Премьер-министра совместно с Государственной инспекцией по энергетическому надзору, НКРЭКУ и правоохранительными органами были проведены внеплановые проверки операторов системы распределения (ОСР) в каждой области.

По итогам первого этапа проверок зафиксировано 193 нарушения требований нормативно-правовых актов в области электроэнергетики. Из них наиболее распространены:

нарушение продолжительности перерывов между графиками отключения потребителей от электроэнергии;

применение стабилизационных графиков, не предусмотренных действующим законодательством;

отсутствие в графиках плановых отключений объектов, не входящих в список критической инфраструктуры;

несоблюдение продолжительности отключений;

отсутствие согласованного с органами местного самоуправления списка предприятий, входящих в список критической инфраструктуры.

По информации Госэнергонадзора, наибольшее количество нарушений выявили в ЧАО "Волыньоблэнерго", ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети", АО "Полтаваоблэнерго", ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", ОАО "Тернопольоблэнерго" и ОАО "Черниговоблэнерго".

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Меньше всего нарушений зафиксировали в АО "Прикарпатьеоблэнерго", АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Кировоградоблэнерго".

Операторы систем распределения должны устранить нарушения до 31 декабря, а в случае невыполнения предписаний будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

"Все мы понимаем, что неравномерность в отключениях света есть. Одни дома могут быть без света по восемь, десять и более часов, в то время как другие, иногда даже напротив, по восемь-десять часов со светом. Это вопрос справедливости для людей. Поэтому работа таких групп по проверке должна быть постоянной", – отметил премьер-министр.

Он поручил Минэнерго и Госэнергонадзора каждую пятницу предоставлять публичный отчет для общества относительно выявленных нарушений у операторов системы распределения и принятых мер по их устранению.

Напоминаем:

Руководители облэнерго будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.

Экономическая правда