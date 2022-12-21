АМКУ раскрыл еще один сговор на тендерах по реконструкции стадионов

Временная административная коллегия АМКУ установила сговор между компаниями "ЭСГ-Украина" и "Миллениум Спорт" во время их участия в публичной закупке услуг по реконструкции стадиона "Карпаты" в городе Хуст Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Закупку проводило коммунальное предприятие "Стадион Карпаты".

"Комитет установил, что между упомянутыми обществами были хозяйственные отношения, их работники использовали одинаковые номера телефонов, компании имели общие особенности в оформлении тендерных предложений и даже интересы обеих компаний представлял один адвокат.

Учитывая совокупность этих и ряда других доказательств АМКУ признал, что ООО "ЭСГ-Украина и ООО "Миллениум Спорт" совершили нарушение, предусмотренное пунктом 1 статьи 50 и пунктом 4 части второй статьи 6 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" - антиконкурентные согласованные действия, касающиеся искажения результатов торгов", - заявили в АМКУ.

За указанное нарушение "ЭСГ-Украина" оштрафовали на 2,3 млн грн, "Миллениум Спорт" - на 3,9 млн грн.

Напомним:

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Временная административная коллегия АМКУ наложила самый большой штраф в 2022 году (92 млн грн) за сговор во время публичных закупок: речь идет о сговоре на тендере по реконструкции стадиона "Авангард" в Ровно в 2018 году.

Экономическая правда