АМКУ наложил крупнейший в 2022 году штраф за сговор на тендерах

Временная административная коллегия АМКУ наложила самый большой штраф в 2022 году (92 млн грн) за сговор во время публичных закупок: речь идет о сговоре на тендере по реконструкции стадиона "Авангард" в Ровно в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Комитет признал, что частная производственно-коммерческая фирма "Фиалка" и ООО "Стиль-Декор" прибегли к антиконкурентным согласованным действиям во время участия в закупке: "Реконструкция стадиона "Авангард" на ул. Замковой, 34 в г. Ровно".

Заказчиком услуги было Управление капитального строительства исполнительного комитета Ровенского городского совета. Ожидаемая стоимость закупки составляла 202,3 млн грн (с НДС).

"При рассмотрении дела Комитетом было собрано достаточно доказательств для доказательства факта нарушения, а именно - что указанные субъекты хозяйствования согласовывали между собой поведение во время участия в торгах, из-за чего конкуренция между ними была устранена", - говорится в сообщении.

За сговор на публичных закупках ЧПКФ "Фиалка" и ООО "Стиль-Декор" оштрафованы на общую сумму 92 093 458 грн.

Таким образом, АМКУ наложил рекордный в 2022 году штраф за сговор на публичной закупке.

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Экономическая правда