Российский рубль упал до семимесячного минимума: причины

Российский рубль в понедельник упал до более чем семимесячного минимума - на фоне опасений, что санкции в отношении российской нефти ударят по экспортным доходам страны.

Об этом пишет Reuters.

"Падение в понедельник произошло после того, как президент России Владимир Путин посетил Беларусь, усиливая опасения, что он намерен оказать давление на Беларусь, чтобы она присоединилась к новому наземному наступлению, которое открыло бы новый фронт против Украины", - пишет агентство.

К 15:15 по Гринвичу рубль подешевел на 4,3% по отношению к доллару - до 67,41, ранее достигнув 68,4800, самой низкой отметки с 11 мая.

Валюта также потеряла 3,8% по отношению к евро, торгуясь на уровне 71,71, что также является более чем семимесячным минимумом. Она потеряла 3,9% по отношению к юаню, снизившись до 9,64, достигнув самого слабого уровня с начала июля.

Рубль упал почти на 10% в декабре. Это ослабление связано с опасениями, что нефтяное эмбарго и ограничение цен сократят доходы России от экспорта нефти, увеличивая дефицит бюджета, поскольку импорт постепенно восстанавливается, считают аналитики.

На прошлой неделе лидеры Европейского Союза согласовали девятый пакет санкций против Москвы, среди прочего включив в черный список еще почти 200 человек и запретив инвестиции в горнодобывающую промышленность России.

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Российские акции также падали.

Долларовый индекс РТС снизился на 4% до 996,9 пунктов, что является более чем двухмесячным минимумом. Рублевый российский индекс MOEX не изменился и составил 2 132,2 пункта.

Экономическая правда