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Минфин привлек 13,6 миллиардов от продажи ОВГЗ: годовые облигации разместить не удалось

Вторник, 20 декабря 2022, 18:20 - Алексей Павлыш

Министерство финансов на аукционе во вторник, 20 декабря, привлекло от продажи военных облигаций 13,64 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Так, от размещения 6-месячных ОВГЗ под 14% привлекли 898 млн грн - ставка осталась неизменной.

 

При этом аукцион по размещению годовых ОВГЗ завершился безрезультатно - Минфин отклонил две заявки на приобретение ценных бумаг с доходностью 25% годовых. На прошлой неделе такие облигации размещали под 16% годовых.

Благодаря размещению облигаций со сроком погашения 1,2 года под 18,5% привлекли 3 млрд грн.

От размещения облигаций со сроком обращения 1,5 года под 19% привлекли 1 964 млн грн, ставки не изменились.

От размещения двухлетних ОВГЗ под 19,5% Минфин привлек в бюджет 918 млн грн.

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Также от продажи номинированных в долларах США шестимесячных облигаций под 4,23% годовых поступило $207,99 млн.

Напомним:

Министерство финансов на аукционе во вторник, 13 декабря, привлекло от продажи военных облигаций 14,05 миллиарда гривен, снизив ставку по одной из гривневых бумаг.

Экономическая правда

ОВГЗ Минфин
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