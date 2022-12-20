Украина получила от Нидерландов 200 миллионов евро льготного кредита

Украина 20 декабря получила от Нидерландов 200 миллионов евро кредитных средств через механизм административного счета МВФ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Нидерланды продолжают оказывать Украине как военную, так финансовую помощь. Спасибо руководству и народу Нидерландов за поддержку нашей страны", - отметил министр финансов Сергей Марченко.

Кредит предоставили на льготных условиях, в частности:

на сумму кредита начисляются проценты по годовой процентной ставке, равной базовой процентной ставке МВФ (IMF basic rate of charge, зафиксированной на уровне 3,641% годовых);

окончательное погашение кредита осуществляется через 10 лет от даты выборки кредита (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком в 4,5 года от даты выборки кредита).

В Минфине пояснили, что кредитные средства предназначены для осуществления финансирования расходов общего фонда госбюджета.

Напомним:

В госбюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд долларов США из Целевого фонда Всемирного банка.

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Украина 19 декабря получила от Канады дополнительные 500 млн канадских долларов (экв. 367 млн долларов США) в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой.

Экономическая правда