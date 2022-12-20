Украина получила 2 миллиарда долларов гранта от США: куда направят средства

В госбюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд долларов США из Целевого фонда Всемирного банка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что это уже второй транш из гранта общим размером 4,5 млрд долларов США.

Средства предоставлены США через Целевой фонд Всемирного банка, в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

"Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и заработных плат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий", - пояснили в Минфине.

"С первых дней преступного вторжения РФ в Украину, Соединенные Штаты поддерживают нас на всех возможных направлениях, в том числе предоставляя финансовую помощь для госбюджета в форме грантов.

Такая помощь является чрезвычайно важной, ведь не только позволяет сохранить возможность вовремя и в полном объеме осуществлять приоритетные социальные платежи, но и не увеличивает дальнейшую долговую нагрузку на госбюджет", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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В общем, после начала полномасштабного вторжения РФ, Украина получила от Соединенных Штатов Америки уже 12 млрд долларов США в форме грантов, добавили в Минфине.

Таким образом, Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим донором прямой бюджетной помощи среди всех стран-партнеров в 2022 году.

Экономическая правда