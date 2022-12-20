Систему водоснабжения Киева восстановили: вода постепенно появляется в домах
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о восстановлении системы водоснабжения Киева - нужно определенное время, чтобы вода дошла до всех потребителей.
Об этом Кличко написал в Facebook.
"Систему водоснабжения Киева восстановили. Насосные агрегаты на водопроводных насосных станциях запустили в работу, но нужно некоторое время, чтобы вода дошла до всех потребителей.
Водоснабжение уже постепенно появляется в домах киевлян. Сначала - на нижних этажах домов", - заявил городской голова Киева.
По его словам, давление на верхних этажах многоэтажных домов обычно обеспечивают дополнительные станции подкачки, на запуск которых требуется время и электричество.
Коммунальщики продолжают работать, чтобы вернуть водоснабжение в домах всех киевлян, добавил он.
Напомним:
Сообщалось, что в результате российских обстрелов в Киеве продолжаются аварийные отключения электроэнергии, из-за ремонтов в столице предупредили о возможных перебоях с водоснабжением в течение двух часов.
В Киевводоканале заявляли, что в связи с аварийной ситуацией водопроводные насосные станции Киевводоканала отключены от энергопитания - из-за этого отсутствует водоснабжение во всех районах столицы.
Экономическая правда