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Систему водоснабжения Киева восстановили: вода постепенно появляется в домах

Вторник, 20 декабря 2022, 13:02 - Алексей Павлыш

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о восстановлении системы водоснабжения Киева - нужно определенное время, чтобы вода дошла до всех потребителей.

Об этом Кличко написал в Facebook.

"Систему водоснабжения Киева восстановили. Насосные агрегаты на водопроводных насосных станциях запустили в работу, но нужно некоторое время, чтобы вода дошла до всех потребителей.

Водоснабжение уже постепенно появляется в домах киевлян. Сначала - на нижних этажах домов", - заявил городской голова Киева.

По его словам, давление на верхних этажах многоэтажных домов обычно обеспечивают дополнительные станции подкачки, на запуск которых требуется время и электричество.

Коммунальщики продолжают работать, чтобы вернуть водоснабжение в домах всех киевлян, добавил он.

Напомним:

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Сообщалось, что в результате российских обстрелов в Киеве продолжаются аварийные отключения электроэнергии, из-за ремонтов в столице предупредили о возможных перебоях с водоснабжением в течение двух часов.

В Киевводоканале заявляли, что в связи с аварийной ситуацией водопроводные насосные станции Киевводоканала отключены от энергопитания - из-за этого отсутствует водоснабжение во всех районах столицы.

Экономическая правда

Киев Кличко энергетика вода война
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