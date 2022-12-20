В Киеве продолжаются аварийные отключения света, возможны небольшие перебои с водой

В результате российских обстрелов в Киеве продолжаются аварийные отключения электроэнергии, из-за ремонтов в столице предупредили о возможных перебоях с водоснабжением в течение двух часов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации, Киевской городской военной администрации.

"Продолжается ликвидация повреждений в энергосистеме Украины после последних воздушных атак. Генерация электроэнергии ограничена, поэтому столица, как и остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения. Свет для потребителей до сих пор подается в режиме аварийных отключений", - отметил глава КГГА Сергей Попко.

Зато в КГГА предупредили, что в связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры в течение двух часов в городе возможны перебои с водоснабжением.

Что касается тепла, то котельные, которые обслуживают примерно 5% потребителей столицы, из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно.

Напоминаем:

Ситуация с электроснабжением в Киеве остается сложной, в понедельник, 19 декабря, практически полностью отключают все три группы одновременно, а графики не работают. По словам оператора Yasno, отключения по 10 часов - "реальность на сегодня".

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На 11:00 понедельника, 19 декабря, в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация, в 10 областях продолжаются аварийные отключения света, а восстановление может занять "длительное время".