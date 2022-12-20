В энергосистеме сохраняется значительный дефицит: Укрэнерго во вторник планирует запитать больше потребителей

На утро вторника в украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Обстрелы БПЛА объектов магистральных сетей в центральном регионе, которые произошли ночью 19 декабря, а также артобстрелы на востоке Украины привели к очередным повреждениям энергетической инфраструктуры и ухудшению ситуации с энергоснабжением, в частности в центральном регионе и Киеве", - отметили в компании.

В Укрэнерго ожидают, что сегодня удастся включить определенное оборудование, которое позволит повысить уровень надежности питания. Следовательно, уменьшить дефицит мощности в столичном энергоузле и заживить больше потребителей.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго", генерации и операторов систем распределения прилагают все усилия для того, чтобы улучшить энергоснабжение", - подчеркнул регулятор.

Напоминаем:

В результате российских обстрелов в Киеве продолжаются аварийные отключения электроэнергии, из-за ремонтов в столице предупредили о возможных перебоях с водоснабжением в течение двух часов.