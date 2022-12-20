У Києві тривають аварійні відключення світла, можливі нетривалі перебої з водою

Внаслідок російських обстрілів у Києві продовжуються аварійні відключення електроенергії, через ремонти у столиці попередили про можливі перебої з водопостачанням протягом двох годин.

Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації, Київської міської військової адміністрації.

"Триває ліквідація пошкоджень в енергосистемі України після останніх повітряних атак. Генерація електроенергії обмежена, тому столиця, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень", – зазначив очільник КМВА Сергій Попко.

Натомість у КМДА попередили, що у зв'язку з проведенням відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури протягом двох годин у місті можливі перебої з водопостачанням.

Щодо тепла, то котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.

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Ситуація з електропостачанням у Києві залишається складною, у понеділок, 19 грудня, практично повністю вимикають усі три групи водночас, а графіки не працюють. За словами оператора Yasno, відключення по 10 годин – "реальність на сьогодні".

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На 11:00 понеділка, 19 грудня, в енергосистемі України склалася важка ситуація, у 10 областях тривають аварійні відключення світла, а відновлення може зайняти "тривалий час".