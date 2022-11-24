Україна отримає грантові $4,5 мільярда від США у рамках фінансування Світового банку

Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі в четвер підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 4,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Грантові кошти надали США та направили до Цільового фонду багатьох донорів як третього додаткового фінансування у рамках Проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Кошти будуть використані на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Нагадуємо:

Сполучені Штати у вівторок, 22 листопада, виділяють Україні додаткові 4,5 мільярда доларів грантової допомоги для підтримки держбюджету.