Производители электроэнергии обеспечивают 83% нужд потребления – Шмыгаль

Производители электроэнергии обеспечивают 83% необходимого потребления в Украине, но для потребителей остается только 40-50%.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета Министров.

"На сегодняшнее утро производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления. До всех операторов системы распределения - облэнерго - доведены лимиты потребления по каждой области, которые приоритетно обеспечивают питание объектов критической инфраструктуры", – отметил глава правительства.

Он добавил, что после питания критической инфраструктуры потребности других потребителей – предприятий и жилищного сектора – обеспечиваются на 40-50%.

Шмыгаль добавил, что возобновление энергетической системы страны продолжается. Это позволяет сокращать время отключения, а также переходить к прогнозируемым плановым графикам.

Напоминаем:

В результате российских атак по украинской энергетической инфраструктуре ущерб оператора системы передачи "Укрэнерго" превысил 70 млрд грн, заявил премьер Денис Шмыгаль.