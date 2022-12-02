Банки Кыргызстана не принимают карты "Мир" из-за опасений санкций

Киргизские банки прекратили обслуживание российских платежных карт "Мир" из-за опасений попасть под санкции финансовых структур США.

Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Кыргызстана Кайып Куленбеков, пишет "Интерфакс".

"Кыргызские банки, которые прекратили обслуживание карт "Мир", пошли на такие меры из-за опасений попасть под санкции со стороны финансовых структур США", - сказал Куленбеков на заседании парламента Кыргызстана.

По его словам, деятельность киргизских банков может пострадать из-за сотрудничества с системой "Мир", поскольку санкции могут повлиять на обслуживание корреспондентских счетов банков за рубежом.

Куленбеков добавил, что Нацбанк Кыргызстана не оказывал давления на банки при принятии решения по обслуживанию карт "Мир".

На начало ноября половина киргизских банков приостановила обслуживание карт "Мир".

Всего в стране 23 коммерческих банка. Продолжают принимать карты "Мир" банки "Толубай", "Евразийский сберегательный", Кыргызский коммерческий банк, "Капитал", "Керемет", РСК и ЭкоИсламикБанк.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Ряд киргизских банков прекратили обслуживание российских банковских карт платежной системы "Мир" вслед за похожими шагами в Узбекистане и Казахстане.

Экономическая правда