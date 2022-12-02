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"Укрэнерго" выставит счет россиянам за уничтоженные объекты

Пятница, 2 декабря 2022, 15:15 - Алексей Павлыш

"Укрэнерго" в ближайшее время выставит счет россиянам за уничтоженные украинские объекты - уже разрабатывается правовой механизм.

Об этом заявил директор по правовым вопросам НЭК "Укрэнерго" Максим Юрков на VII BUSINESS & LEGAL ENERGY FORYM.

"Мы фиксируем все повреждения в реальном времени, ежедневно. Составляем смету и в ближайшее время мы выставим счет россиянам за уничтоженные наши объекты. У нас уже есть определенный опыт выставления счетов Российской Федерации.

Потому что мы одни из немногих судились и продолжаем этот процесс по нашим активам в Крыму", - отметил Юрков.

По его словам, сейчас уже разрабатывается правовой механизм, благодаря которому компания сможет защитить свои интересы по компенсациям за нанесенный ущерб.

Напомним:

Вследствие российских атак по украинской энергетической инфраструктуре убытки оператора системы передачи "Укрэнерго" превысили 70 млрд грн, заявил премьер Денис Шмыгаль.

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Экономическая правда

Укрэнерго энергетика Россия война убытки
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