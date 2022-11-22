Убытки "Укрэнерго" из-за российских обстрелов превышают 70 миллиардов

Вследствие российских атак по украинской энергетической инфраструктуре убытки оператора системы передачи "Укрэнерго" превысили 70 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства во вторник.

Так, сумма убытков "Укрэнерго" из-за военной агрессии России составляет более 70 млрд грн по предварительным оценкам. Он добавил, что сейчас над восстановлением энергосетей, поврежденных российскими ракетами и дронами, работает 70 ремонтных бригад, то есть более 1000 энергетиков.

Шмыгаль напомнил, что Украина еще с 11 октября не осуществляет экспорт электроэнергии в ЕС, с тех пор как началась массированная атака на нашу энергосистему.

Напоминаем:

Вероятно, Украина будет жить в условиях регулярных отключений электроэнергии как минимум до конца марта.

Вследствие нанесенных россиянами ракетных ударов выведена из строя почти половина энергосистемы Украины.

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