Руководители облэнерго будут нести персональную ответственность за несправедливые отключения – Минэнерго
Руководители облэнерго будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает пресс-служба Минэнерго.
Галущенко провел совещание "относительно справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями при применении мер по принудительному ограничению потребления электроэнергии".
По его словам, на прошлой неделе количество жалоб от потребителей относительно несоблюдения графиков и несправедливости в очередности отключений выросло вдвое.
"И анализ, который Минэнерго провело совместно с НКРЭКУ и Госэнергонадзором, свидетельствует, что недовольство граждан обосновано. Среди регионов, по которым поступает больше всего жалоб - Киев, Киевская область, Полтава и Львов", - рассказал министр.
"При отключении электроэнергии ОСР должен руководствоваться справедливым подходом, чтобы все потребители находились в равных условиях. Если будут установлены факты злоупотреблений, руководители компаний будут нести персональную ответственность", - подчеркнул Галущенко.
"Соблюдение справедливости при поставке электроэнергии потребителям, а также запитка объектов критической инфраструктуры - это вопрос национальной безопасности.
Он контролируется на самом высоком уровне государства и должен неуклонно обеспечиваться", - заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.
Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что комиссия вводит персональную ответственность руководителей ОСР за невыполнение нормативных документов о введении ограничений потребления.
Кроме того, регулятор получает значительную часть жалоб на ненадлежащую коммуникацию ОСР с потребителями, в частности недонесение информации об отключении, их объемы и актуальность составленных графиков.
Напомним:
Госэнергонадзор по поручению Минэнерго будет проверять облэнерго на соблюдение графиков отключения электроэнергии и техническое состояние противоаварийной автоматики.
Экономическая правда