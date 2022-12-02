Руководители облэнерго будут нести персональную ответственность за несправедливые отключения – Минэнерго

Герман Галущенко фото: Минэнерго

Руководители облэнерго будут нести персональную ответственность за несоблюдение графиков отключения электроэнергии.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Галущенко провел совещание "относительно справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями при применении мер по принудительному ограничению потребления электроэнергии".

По его словам, на прошлой неделе количество жалоб от потребителей относительно несоблюдения графиков и несправедливости в очередности отключений выросло вдвое.

"И анализ, который Минэнерго провело совместно с НКРЭКУ и Госэнергонадзором, свидетельствует, что недовольство граждан обосновано. Среди регионов, по которым поступает больше всего жалоб - Киев, Киевская область, Полтава и Львов", - рассказал министр.

"При отключении электроэнергии ОСР должен руководствоваться справедливым подходом, чтобы все потребители находились в равных условиях. Если будут установлены факты злоупотреблений, руководители компаний будут нести персональную ответственность", - подчеркнул Галущенко.

"Соблюдение справедливости при поставке электроэнергии потребителям, а также запитка объектов критической инфраструктуры - это вопрос национальной безопасности.

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Он контролируется на самом высоком уровне государства и должен неуклонно обеспечиваться", - заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что комиссия вводит персональную ответственность руководителей ОСР за невыполнение нормативных документов о введении ограничений потребления.

Кроме того, регулятор получает значительную часть жалоб на ненадлежащую коммуникацию ОСР с потребителями, в частности недонесение информации об отключении, их объемы и актуальность составленных графиков.

Напомним:

Госэнергонадзор по поручению Минэнерго будет проверять облэнерго на соблюдение графиков отключения электроэнергии и техническое состояние противоаварийной автоматики.

Экономическая правда