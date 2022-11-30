Облэнерго будут проверять на соблюдение графиков отключения света

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Госэнергонадзор по поручению Минэнерго будет проверять облэнерго на соблюдение графиков отключения электроэнергии и техническое состояние противоаварийной автоматики.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что этому предшествовало проведение Госэнергонадзором мониторинга корректности примененных графиков отключений, соблюдение операторами систем распределения (ОСР) их сроков и продолжительности.

По результатам мониторинга Минэнерго издало приказ, который поручил Госэнергонадзору осуществлять внеплановые проверки на объектах энергетики в течение военного положения. Также к проверкам привлекут представителей Нацкомиссии по регулированию энергетики, Службы безопасности, а также "Укрэнерго" - в части проверок ОСР.

Кроме графиков отключения, проверкам будет подлежать техническое состояние элементов оборудования системной противоаварийной автоматики.

"Графики отключения электроэнергии должны быть составлены и применяться в соответствии с требованиями действующего законодательства и максимально, насколько это сейчас возможно, учитывать потребности потребителей. Операторы систем распределения должны четко придерживаться этих графиков при отсутствии аварийных и экстренных ситуаций", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Также, согласно приказу Минэнерго, представители Госэнергонадзора будут дежурить на диспетчерских пунктах оператора системы передачи (ОСП) и ОСР в утренние и вечерние пиковые часы с целью контроля за соблюдением графиков отключения света.