Киев приближается к плановым отключениям света, но есть два нюанса
Киев увеличил лимит на потребление электроэнергии и постепенно приближается к плановым отключениям.
Об этом сообщает пресс-служба КМВА.
Вместе с тем, в столице чаще возникают аварии в энергосистеме по двум причинам:
горожане начинают включать в розетки все, как только подается свет, как следствие, автоматика выбивает от перепадов напряжения.
Из-за холодной погоды жители города продолжают пользоваться электрообогревателями, создающими большую нагрузку на сеть.
"Мы просим киевлян, не включайте сразу все электроприборы в вашем доме. Мгновенная пиковая нагрузка оказывает негативное влияние на энергосистему. Только экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям", – добавили в КМВА.
Напоминаем:
В четверг, 1 декабря, в Киеве применялись экстренные отключения света, однако время отключений сокращается.