Киев приближается к плановым отключениям света, но есть два нюанса

Киев увеличил лимит на потребление электроэнергии и постепенно приближается к плановым отключениям.

Об этом сообщает пресс-служба КМВА.

Вместе с тем, в столице чаще возникают аварии в энергосистеме по двум причинам:

горожане начинают включать в розетки все, как только подается свет, как следствие, автоматика выбивает от перепадов напряжения.

Из-за холодной погоды жители города продолжают пользоваться электрообогревателями, создающими большую нагрузку на сеть.

"Мы просим киевлян, не включайте сразу все электроприборы в вашем доме. Мгновенная пиковая нагрузка оказывает негативное влияние на энергосистему. Только экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям", – добавили в КМВА.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

В четверг, 1 декабря, в Киеве применялись экстренные отключения света, однако время отключений сокращается.