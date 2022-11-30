У четвер в Києві продовжуються екстрені відключення світла

У четвер, 1 грудня, в Києві застосовуватимуться екстрені відключення світла, проте час відключень скорочується.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram, гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

"Стабілізаційні графіки поки не діють. Ми намагаємось якнайшвидше повернутись до відключень по графіку, але діємо відповідно до ситуації в енергосистемі", – зазначили у ДТЕК.

Водночас, додав Коваленко, час відключень наразі скорочується. Зокрема, у понеділок у середньому час відключень світла становив 9 годин, а у вівторок – менше за 7 годин на добу. У середу обсяги обмеження також були меншими, і становили 545 МВт. Протягом дня відключалося 953 тисячі клієнтів, або на 5 тис менше, ніж у вівторок.

"Але поки що ми все одно в режимі екстрених відключень. Стабілізаційні графіки не діють, але ми на них орієнтуємося і до них наближаємося", – резюмував він.