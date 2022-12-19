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Международные переводы IntelExpress можно получить без комиссии в терминалах ПриватБанка

Понедельник, 19 декабря 2022, 18:40 - Анастасия Жарикова

Государственный Приватбанк запустил выплаты международных переводов IntelExpress через терминалы самообслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться в терминале с помощью карты банка, выбрать в меню "Банковские услуги" сервис "Получить денежный перевод", переводы IntelExpress и ввести контрольный номер и данные перевода.

В банке добавили, что выплата переводов IntelExpress на гривневую или валютную карту ПриватБанка в терминалах самообслуживания производится без комиссии.

Также клиенты банка могут получать денежные переводы IntelExpress в евро или долларах США непосредственно на счет или карту – без визита в банк или использования дистанционных каналов самообслуживания.

Напоминаем:

Государственный Приватбанк возобновил услугу получения международных денежных переводов Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA через терминалы самообслуживания.

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